Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин. В бригадах армии вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

Он подчеркнул, что такие радикальные меры имеют несколько причин: огромные потери в живой силе ВСУ, отсутствие новых добровольцев, "низкое качество" принудительно мобилизованных бойцов.

В частности, в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на должность советника по вопросам гендерного равенства уже назначили выпускницу военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дарью Мяшкур.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять ряды украинских войск пенсионерами и полицейскими. Парламентарий также призвал вернуть в Вооруженные силы Украины военных, которые ушли самовольно.

Принудительная мобилизация на Украине – это общепризнанный факт и позор для Европы, заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в стране ведется открытая охота на людей. При этом Киев может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые разрешают украинским властям делать все что угодно, добавил Сийярто.