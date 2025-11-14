Захарова прокомментировала призыв Кличко снизить мобилизационный возраст на Украине

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мэр Киева Виталий Кличко, предложив понизить мобилизационный возраст на Украине, либо "забыл упомянуть", либо просто "запамятовал" о том, что его сыновья также пригодны для службы в армии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала инициативу Кличко о том, чтобы снизить мобилизационный возраст для украинцев с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат. Захарова обратила внимание, что разговоры о мобилизации уже перестают быть просто аналитическим предложением после призыва мэра Киева.

"Они готовы к уничтожению последних граждан Украины любыми способами, лишь бы только Запад поставлял им вооружение и, конечно, деньги", – цитирует представителя МИД ТАСС.

При этом, напомнила она, у Кличко есть два сына, однако они проживают за пределами Украины.

"Конечно, большой вопрос, они не хотят или он, Кличко, не хочет в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?" – сказала Захарова.

Ранее СМИ писали, что мобилизованные украинцы сбегают задолго до отправки в подразделения на фронте. Как утверждали журналисты, начало расти и количество дезертиров. Согласно данным украинской прокуратуры, в октябре было заведено около 20 тысяч дел за самовольное оставление части.