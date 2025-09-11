Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Украинские власти неизбежно будут понижать планку мобилизации и таким образом дойдут до призыва в Вооруженные силы страны 15-летних украинцев. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что качество мобилизуемых на Украине существенно поменялось. На сегодняшний день в Киеве считают подготовленными воинами тех, кто прошел лишь 42-дневную тренировку. Также были существенно понижены планки состояния здоровья и возраста.

"Уж о желании и мотивации человека здесь вообще никто ничего не спрашивает. Поэтому живая сила – это единственный ценз, или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу", – приводит ТАСС слова Мирошника.

Дипломат подчеркнул, что действующие власти Украины будут "высасывать эту силу" из своего общества до последнего. Они будут продолжать понижать планку по мере исчерпания каждой из возрастных категорий.

"И это процесс неизбежный, сколько бы ни "хайповал" (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, сколько бы ни делал он заявлений о том, что он молодежь не пустит, еще что-то не сделает", – заключил представитель МИД РФ.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин. В частности, в бригадах армии вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

В Верховной раде предложили пополнять ряды украинских войск пенсионерами и полицейскими. Украинские депутаты также призвали вернуть в ВСУ военных, которые ушли самовольно.