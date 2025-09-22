Зеленский внес в Раду законопроект об отправке военных за границу

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается отправлять военнослужащих государства в другие страны, в том числе в Турцию и Великобританию. Это следует из карточки документа, размещенного на сайте парламента.

Указано, что законопроект об одобрении указа украинского лидера "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства" определен как неотложный. Из документа следует, что в Турцию будет отправлен корвет "Гетман Иван Мазепа" и экипаж, состоящий из 106 человек, а в Британию – 5 кораблей с экипажами до 39 человек каждый и управление 1-го дивизиона противоминных судов численностью до 20 человек.

Финансировать эти мероприятия будут из выделенных Минобороны Украины средств на 2025 год. По предварительным данным, для отправки украинских военных в другие страны потребуется 135 миллионов гривен (свыше 3,2 миллиона долларов. – Прим. ред.).

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль объяснил необходимость принятия соответствующего закона тем, что это повысит шансы на получение военной техники от стран-партнеров, позволит укомплектовать соответствующие подразделения личным составом, а также подготовить к применению вооружение, на освоение которого отводится длительный период.

Ранее Зеленский подписал закон, допускающий до службы в армии людей старше 60 лет. Теперь они могут добровольно подписывать контракт на службу во время действия военного положения.

В свою очередь, СМИ со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ сообщили, что силы Украины истощены. В частности, военнослужащий рассказал о нехватке личного состава и добавил, что никто не хочет воевать.