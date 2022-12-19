Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации построят на Карельском бульваре в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Дом переменной этажности с изолированным двором и современной отделкой будет построен на месте сноса ветхих пятиэтажек", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь застройки составит 42,6 тысячи квадратных метров. В доме расположатся 454 квартиры, 218 из которых будут однокомнатными, 195 – двухкомнатными и 41 – трехкомнатной. Отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых нежилых этажах будет находиться комната консьержа, колясочная, технические помещения, предназначенные для обслуживания жилого дома, а также площади под сдачу в аренду для предприятий торговли.

Придомовую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны. Для маломобильных граждан также создадут необходимые условия: обустроят входные группы на уровне тротуаров и широкие дорожки.

Программа реновации в Москве была утверждена в 2017 году. В рамках ее реализации в городе планируют расселить 5 175 домов.

До этого в рамках программы реновации в ТиНАО передали 5 домов под заселение. В жилых застройках расположились 1 612 квартир. С начала года в ТиНАО по программе реновации расселили 12 домов.



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