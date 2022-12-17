Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом с медцентром построили на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле в рамказ программы реорганизации неэффективно используемых территорий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Общая площадь жилого дома превышает 20 тысяч квадратных метров. В нем 312 квартир, а также примерно 1,5 тысяч квадратных метров помещений для размещения общественно-деловых объектов, в том числе медицинского центра", – рассказал глава комплекса Владимир Ефимов.

По его словам, появление медцентра позволит снизить нагрузку на районные поликлиники. Кроме того, как добавил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев, вблизи дома возведут два детских сада на 200 мест и школу на 800 мест. Последнюю планируется сдать уже в следующем году, сейчас там идут отделочные работы.

Отмечается, что сам жилой дом соответствует всем современным стандартам безопасности и энергоснабжения. Там установлены системы противопожарной безопасности, приборы учета расхода воды, тепло- и электроэнергии.

В будущем на территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые объекты, в том числе технопарк площадью 12 тысяч квадратных метров. Это позволит создать новые рабочие места, а также повысить налоговые поступления в городской бюджет.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Москворечье-Сабурово реорганизуют участок площадью 7,02 гектара. Там возведут современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Реализация проекта создаст в городе 370 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет 140 миллионов рублей ежегодно.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!