Участок в Москворечье-Сабурове реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы реорганизуют участок площадью 7,02 гектара по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участка на юге Москвы, недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом. Для проведения реорганизации уже назначен городской оператор – Московский фонд реновации", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что там возведут современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Реализация проекта принесет городу бюджетный эффект примерно в 140 миллионов рублей в год.

Уточняется, что объем инвестиций в комплексное развитие участка оценивается в 14,86 миллиарда рублей. Кроме того, там появится почти 370 новых рабочих мест.

В настоящее время на участке расположены склады, офисы, автосервисы и стоянка.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что после реорганизации большую часть территории займет жилье. Там планируют построить около 168 тысяч квадратных метров жилья, новостройки передадут под заселение по программе реновации.

"Кроме того, на участке появится более 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. Также здесь расположатся магазины, семейные кафе и отделения банков", – рассказал Гаман.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года вместо бывших промзон в столице построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. По его словам, в числе сданных объектов – 48 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построены 8 детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и деловых комплексов.

До этого Ефимов рассказывал, что московские инвестпроекты позволят создать в городе более 16 тысяч рабочих мест. На их реализацию выделят около 160 гектаров земли.

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