Бочкарев заявил, что в кластере "Ломоносов" завершается оснащение оборудованием

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В учебно-образовательном кластере "Ломоносов" завершается устройство кровли и фасадов, на финальной стадии находится оснащение мебелью и оборудованием. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что строительная готовность кластера составляет 96%. Бочкарев добавил, что к концу подходит и благоустройство прилегающей территории.

"Офисы высокотехнологичных компаний, лабораторий, центров научно-исследовательских и конструкторских бюро, которые разместятся в здании кластера, будут обеспечены всем необходимым оборудованием", – подчеркнул заммэра.

По его словам, кластер станет инновационнейшей площадкой столицы.

Бочкарев добавил, что на территории "Ломоносова" организуют выставочные пространства площадью 3,6 тысячи квадратных метров, подземный паркинг почти на 250 машин.

Ранее Сергей Собянин представил пять первых резидентов кластера "Ломоносов". Его сдадут в эксплуатацию уже в этом году. "Ломоносов" является одним из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".



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