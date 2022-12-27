В Нижегородском районе столицы началось заселение третьей новостройки по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Нижегородском районе Москвы началось заселение третьей новостройки по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дом по программе реновации располагается по адресу улица Нижегородская, дом 76, корпус 1.

"Новостройка имеет хорошую транспортную доступность: в пределах одного километра находятся станции метро "Нижегородская", МЦК Новохохловская и Нижегородская, одноименная станция Большой кольцевой линии", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В новый дом переедут жители из трех домов по адресам Рязанский проспект, дом 17, Нижегородская улица, дом 76, корпус 2 и дом 78, корпус 1.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в новостройку переедет 201 семья. Для жителей уже доступен осмотр квартир. Кроме этого, они могут подать заявление о согласии на жилье, получить разъяснения о недвижимости у специалистов в центре информирования по переселению на первом этаже нового дома.

Ранее Гаман сообщил, что более 146 гектаров земли было выделено для строительства по программе реновации в Москве в 2022 году. Он рассказал, что для строительства жилья Московскому фонду реновации предоставили 151 участок. Порядка 44 из них располагаются в ВАО, 20 и 19 – ЗАО и ЮВАО соответственно.

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