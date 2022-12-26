Дом по программе реновации введут в эксплуатацию около метро "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации на 97 квартир около станции метро "Царицыно" введут в эксплуатацию в будущем году, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новостройка расположена по адресу улица Каспийская, земельный участок 28.

"В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания. В шаговой доступности от будущей новостройки расположены станция метрополитена и природно-исторический парк "Царицыно", – рассказал Загрутдинов.

Двухсекционный дом переменной этажности соединен первым этажом и имеет подземную парковку.

Отмечается, что все квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации. На первых этажах здания откроются коммерческие объекты. А в вестибюле жилой части дома обустроят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

Также оборудуют системами охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением, а территорию возле дома благоустроят и озеленят.

Загрутдинов отметил, что на сегодняшний день в Царицыне в рамках программы реновации строят и проектируют шесть домов, а в стадии строительства находятся четыре объекта.

"Всего же новые квартиры получат жители 141 жилого дома", – заключил Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов рассказал, что с января 2022 года на юго-западе столицы ввели в эксплуатацию семь домов, построенных по программе реновации. По его словам, дома расположены в районах Зюзино, Коньково, Ломоносовском, Южное Бутово.

Он отметил, что внутренняя отделка квартир в новых домах выполняется в соответствии с современными стандартами реновации. Первые этажи новостроек являются нежилыми, они предусмотрены под размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты, пунктов выдачи маркетплейсов, детских кружков и спортивных клубов. Все подъезды имеют просторные вестибюли и комнаты для хранения велосипедов и детских колясок.



Два корпуса введут по программе реновации в Нагатинском Затоне в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!