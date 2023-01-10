Дом на 161 квартиру построили в Головинском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Головинском районе Москвы построили дом на 161 квартиру по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Односекционная новостройка возведена рядом с еще одним домом по программе реновации, где работы в скором времени также будут завершены", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Отделка в 92 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 57 трехкомнатных квартирах выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. На первом этаже жилого дома разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

Близлежащую территорию новостройки благоустроили: установили детскую и спортивную площадки, разбили газон, высадили деревья и кустарники.

Программа реновации в столице была запущена в 2017 году. В рамках ее реализации в городе планируют расселить 5 175 домов.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года в районе Выхино-Жулебино передадут под заселение первый дом, построенный по программе реновации. Планировалось, что в первые месяцы заселения новое жилье получат около двух тысяч москвичей. В ноябре 2022 года дом был введен в эксплуатацию.



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