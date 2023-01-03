Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 17 тысяч семей столицы переехали в новые квартиры по программе реновации в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В лидерах по количеству определившихся с выбором квартир Юго-Восточный административный округ, где новоселье отпраздновали 4,2 тысячи семей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, второе место занял Северный округ, где переселились 1,8 тысячи семей. Всего в столице 13,7 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью при переезде, добавил Бочкарев.

Заммэра отметил, что также по количеству переселившихся лидируют юг, юго-запад, восток и запад столицы. В этих округах совершили переезд по 1,7 тысячи семей.

Руководитель Депстроя столицы Сергей Левкин заявил, что на данный момент проектируется и возводится 7,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Согласно проекту, в период с 2023 по 2025 годы планируется возвести вдвое больше жилой недвижимости.

Левкин отметил, что в Москве выбрано 565 стартовых площадок, из которых 30 процентов организовали на месте снесенных старых домов.

Ранее сообщалось, что программа реновации в 2022 году стартовала еще в 16 районах Москвы. Порядка 9 тысяч жителей 16 столичных районов уже начали переселяться в новые дома.

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