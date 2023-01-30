Четырнадцать домов строят и проектируют по программе реновации в Люблине

Фото: пресс-служба Депстроя

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства новых жилых домов по программе реновации в столичном районе Люблино.

"В районе Люблино для переселения по программе реновации строят и проектируют 14 жилых домов. В стадии строительства находятся 4 объекта жилой площадью 76,81 тысячи квадратных метров", – заявил Загрутдинов.

Новые дома строят по адресам Краснодарская улица, владение 6; Совхозная улица, з/у 55/1; Ставропольская улица, владение 4, корпус 2; Совхозная улица, з/у 10А/1 (владение 10А).

Представитель мэрии добавил, что в стадии проектирования остаются 10 объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров.

Всего с начала программы реновации в Люблине были введены в эксплуатацию 10 жилых домов. Загрутдинов уточнил, что новые квартиры получат жители 152 строений.

Ранее глава департамента строительства Москвы сообщил, что к концу 2025 года в столице планируется переселить четверть миллиона человек по программе реновации. Загрутдинов отметил, что в работе находится около 400 домов.

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