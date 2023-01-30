Дом для участников программы реновации построят на Рязанском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации построят на Рязанском проспекте в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, проект согласован в Мосгосэкспертизе.

Всего планируется возвести три корпуса с общей одноуровневой подземной стоянкой. В зданиях оборудуют 564 квартиры, в том числе часть из них будут адаптированы для маломобильных жителей.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в жилых помещениях предусмотрена полная внутренняя отделка с установкой сантехники, осветительных приборов и кухни.

На первых этажах новых корпусов откроют помещения общественного назначения. Во дворе планируется разместить детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Территорию возле новостройки озеленят и благоустроят.

Ранее стало известно, что в столичном районе Отрадное готовятся возвести более 25 тысяч квадратных метров жилья возведут по программе реновации. Строительство будут вести на территории бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе.

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