Более 25 тыс "квадратов" жилья возведут в Отрадном по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 25 тысяч квадратных метров жилья возведут по программе реновации на территории бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе в столичном районе Отрадное. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, всего в рамках программы реновации в районе предстоит расселить семь домов, в которых проживают около 1,3 тысячи человек.

Он напомнил, что в Отрадном первые участники программы начали переезжать в новые квартиры в 2022 году. Тогда под заселение был передан дом на Олонецкой улице, в который заселяются жители двух старых домов в Отрадном проезде.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего в рамках реорганизации промзоны Алтуфьевское Шоссе планируется построить порядка 250 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Кроме того, там появятся офисы, магазины, кафе и банки, под которые выделят в общей сложности 112 тысяч квадратных метров. Также проектом предусмотрено создание 357 тысяч квадратных метров площадей под производственные объекты.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 270 квартир построят по программе реновации в столичном районе Перово. Здание будет состоять из трех разноэтажных секций суммарной площадью 27 тысяч квадратных метров. В доме также предусмотрят подземную парковку.



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