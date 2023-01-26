Дом на 270 квартир построят в Перове по программе реновации

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Новый жилой дом на 270 квартир построят в столичном районе Перово по программе реновации, проект уже согласован Москомархитектурой, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новостройка площадью 27 тысяч квадратных метров с подземным гаражом расположится по адресу 2-я Владимирская улица, владения 28–30. Отмечается, что проект дома был разработан компанией "Стройпроект".

"Три разноэтажные секции будут отделаны фиброцементными панелями и бетонной плиткой "сланец" натуральных оттенков. Этот дом станет качественным дополнением средовой застройки, которая появляется в районах реновации, и удачно впишется в уже существующую городскую среду", – сказал Кузнецов.

По его словам, первые этажи дома будут нежилыми. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. В частности, во дворе дома оборудуют места для отдыха, а также спортивные и детские площадки.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково построят дом по программе реновации на 815 квартир. Первый корпус будет состоять из трех секций, а второй – из шести. В составе дома также планируется возвести культурно-досуговый центр.

В Москве увеличат темпы реновации в 2 раза – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!