Тринадцать жилых домов строят и проектируют по программе реновации в районе Перово

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Перово по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов, сообщает пресс-служба Депстроя Москвы.

"В стадии строительства находятся 8 объектов, их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования", – рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Жилые дома возводятся по следующим адресам:

1-я Владимирская улица, земельный участок 47/1 (владение 47); 2-я Владимирская улица, владение 13; 3-я Владимирская улица, земельный участок 23 (владение 23); улица Металлургов, владение 30; улица Металлургов, владение 56; Новогиреевская улица, владение 24А/1, 24А/2 (владение 24А); Перовская улица, земельный участок 6А (владение 6А); Плющева улица, владение 15/3.

Загрутдинов отметил, что с момента начала программы реновации в Перове было введено в эксплуатацию 4 жилых дома, общая площадь которых составила 38,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, новые квартиры уже получили жители 196 домов.

Ранее сообщалось, что дом из двух корпусов построят по программе реновации на улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Всего будет предусмотрено 815 квартир, большинство из которых – 462 – двухкомнатные. Часть жилья адаптируют для маломобильных граждан.



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