Финансирование ни одной программы не было сокращено в Москве в 2022 году – Загрутдинов

Более 6,5 млн кв м жилья построили в Москве в 2022 году

В Москве в прошлом году ни одна из столичных программ не была сокращена благодаря гибкой системе управления проектами. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

Он отметил, что речи о сокращении в финансировании не идет. По словам Загрутдинова, цифры 2022 года, наоборот, говорят об увеличении объемов вывода недвижимости и реализации большого числа крупных проектов.

Он подчеркнул, что это удалось сделать за счет гибкости системы к внешним обстоятельствам и сформированным в столице долгосрочным программам, например реновации до 2032 года.

Также Загрутдинов сообщил о том, что в 2023 году в бюджете департамента строительства заложено 950 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем было в прошлом году.

"Мы четко понимаем объемы строительства на ближайшие 5 лет. А для заказчика и для подрядных организаций это очень важно", – уточнил он.

По словам руководителя департамента, именно такие системные подходы, а также долгосрочное планирование позволяют реализовать все поставленные задачи и уверенно думать о будущем.

Ранее Загрутдинов заявил, что четверть миллиона человек переселят по программе реновации к концу 2025 года. По его словам, в настоящее время в работе находится около 400 домов, общая площадь которых составляет 7 миллионов квадратных метров, из них 2,5 миллиона квадратных метров находится на стадии строительства, еще 4,5 миллиона – проектирования.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



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