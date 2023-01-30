Десять новостроек Москвы запланировали передать под заселение по реновации до конца марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты планируют передать под заселение 10 новостроек в шести административных округах столицы по программе реновации в первом квартале текущего года. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

"До конца марта 2023 года в шести округах столицы планируется передать под заселение 10 новостроек по программе реновации. Новые дома начнут заселяться в девяти районах Центрального, Северо-Восточного, Южного, Юго-Восточного, Юго-Западного и Зеленоградского административных округов", – отметил он.

Левкин поделился, что жилплощадь получат порядка 6 тысяч горожан. В общей сложности по программе реновации в Москве передали под заселение 218 стартовых объектов.

Ранее глава департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в Головинском районе ввели в эксплуатацию дом с видом на реку. Здание было возведено в рамках программы реновации. Дом находится недалеко от станции Московского метрополитена "Водный стадион" и Северного речного вокзала.

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