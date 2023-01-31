В ЦАО 4,3 тысячи москвичей переехали в новые дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По программе реновации в Центральном административном округе Москвы полностью расселили 24 дома, еще в шести расселение продолжается. В целом в этом округе программа реновации реализована на 25%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент из 4,4 тысячи человек, которые приступили к переезду в новые дома, уже 4,3 тысячи отпраздновали новоселье. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Каждый четвертый участник программы реновации в ЦАО уже переехал в новую квартиру. До завершения программы в округе новые квартиры должны получить еще свыше 12 тысяч жителей", – добавил он.

Всего в программу реновации в Центральном административном округе вошло 110 старых домов из девяти районов. На данный момент уже возведено пять новостроек, ведется проектирование и строительство еще десяти домов.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в РФ реализуется федеральный проект "Жилье", который направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране.

Развитие жилой застройки в столице происходит также благодаря реализации программы реновации, которую утвердили в августе 2017 года. Порядка миллиона москвичей переедут в новые квартиры, всего расселят более 5 тысяч домов. Для реализации программы подобрали 565 стартовых площадок.

Ранее Сергей Левкин заявил, что до конца марта 2023 года в шести округах Москвы планируется передать под заселение десять новостроек по программе реновации. Жилплощадь получат порядка 6 тысяч горожан.

Кроме того, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что по программе реновации в Люблине строят и проектируют 14 домов. Они будут находиться на улицах Краснодарской, Совхозной и Ставропольской.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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