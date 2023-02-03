В Москве снесли 16 старых домов по программе реновации в январе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В департаменте градостроительной политики Москвы сообщили, что в январе в столице снесли 16 старых домов по программе реновации, передает РИА Недвижимость.

Здания снесли в пяти административных округах Москвы. Из них семь располагались на юго-западе города, четыре – на юге, по два дома – на севере и востоке. Также один дом снесли на северо-востоке столицы.

"На месте демонтированных домов планируется возвести семь новостроек на 1,5 тысячи квартир для участников программы реновации", – заявили в ведомстве.

По информации департамента градостроительной политики, среди запланированных объектов также есть детский сад и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин ранее рассказал, что в столице планируют передать под заселение 10 новостроек в шести административных округах. Новые квартиры получат порядка 6 тысяч горожан.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!