Дом с подземной автостоянкой построят на проспекте Вернадского по программе реновации

Фото: depositphotos/welcomia

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал появление дома с подземной автостоянкой в районе Проспект Вернадского, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров. Здания построят для переселения жителей района Проспект Вернадского", – заявил он.

Всего в корпусе оборудуют 364 квартиры. По словам Войстратенко, отделка в квартирах будущего дома будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

В здании появится подземная парковка, оборудованная системой видеонаблюдения и управления доступом. В вестибюлях дома будут находиться помещения для консьержа и колясочные.

Территорию возле новостройки благоустроят и озеленят. Во дворе будут подготовлены детская и спортивная площадки. Для маломобильных жильцов обеспечат безбарьерную среду.

Ранее стало известно, что Москомэкспертиза утвердила проект строительства дома на 102 квартиры в районе Восточном. Здание возведут в поселке Акулово, владении 4, оно будет состоять из двух секций.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!