Надземную часть дома по программе реновации возводят в Академическом районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Надземную часть дома по программе реновации начали возводить в Академическом районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Глава Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что здание по адресу улица Кедрова, владение 16, введут в эксплуатацию уже в следующем году. В жилом доме переменной этажности предусмотрен подземный паркинг.

Фасады здания облицуют фиброцементными плитами природных цветов: от светло-бежевых до терракотово-коричневых. Входные группы будут выполнены с помощью витражного остекления.

В доме на 581 квартиру будет 169 однокомнатных помещений, 306 – двухкомнатных и 106 – трехкомнатных. При этом три квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.

В вестибюле жилой части устроят комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков. Кроме того, грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла предусмотрены в один уровень с землей для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан. Дом будет иметь форму буквы "П", что позволит сделать уютный и закрытый двор, где разместят детские площадки, зоны для занятий спортом и места тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Москвы намерены построить дом по программе реновации на 237 квартир. На первом этаже двухсекционного дома разместятся магазины и предприятия сферы услуг. На подземном уровне будет расположена автостоянка.



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