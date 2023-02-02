Дом по программе реновации построят в столичных Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Председатель комитета Игорь Войстратенко отметил, что здание появится по адресу улица Жигулевская, участок 12/6. Дом будет состоять из пяти разноэтажных секций, там оборудуют подземную автостоянку.

"Там разместятся 284 квартиры площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Это будет современное комфортное жилье с полной отделкой, качество которой будут контролировать специалисты Мосгосстройнадзора в ходе проверок объекта", – сказал Войстратенко.

По его словам, новостройка появится на месте сносимого ветхого дома. В изолированном дворе посадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки.

В доме разместят 208 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 39 однокомнатных квартир. В здании установят современную систему охраны, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Входные группы будут включать в себя тамбуры, вестибюли, колясочные и помещения консьержа. На первых этажах разместят нежилые помещения, которые в будущем будут сдавать под объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Фасады дома облицуют керамической плиткой и пиленым кирпичом.

"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома в Кузьминках. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – отметил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы начали возводить надземную часть дома по программе реновации. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. В жилом доме переменной этажности предусмотрен подземный паркинг.



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