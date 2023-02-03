В районе Восточном одобрен проект дома по программе реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москомэкспертиза утвердила проект строительства дома на 102 квартиры в районе Восточном, сообщили в пресс-службе ведомства Агентству "Москва".

Новостройку в рамках программы реновации возведут в поселке Акулово, владении 4. Это будет двухсекционный дом с 24 однокомнатными, 65 двухкомнатными, 11 трехкомнатными и двумя четырехкомнатными квартирами. В квартирах запроектированы лоджии.

В каждой секции на первом этаже разместятся многофункциональные входные группы с вестибюлем, двойным тамбуром, колясочной, местами для почтовых ящиков и лифтовыми холлами.

В квартирах оштукатурят и окрасят стены, поклеят обои, облицуют кухонный фартук и санузел керамической плиткой, окрасят потолки и уложат ламинат. Также в квартирах будет установлено все необходимое оборудование, начиная от освещения, выключателей и розеток, заканчивая сантехникой и кухонной плитой.

Придомовое пространство благоустроят, там появятся тротуары, проезды, площадки для игр, занятий спортом и отдыха. Также территорию дополнят различными малыми архитектурными формами и зелеными насаждениями.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы начали возводить надземную часть дома по программе реновации. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. В жилом доме переменной этажности предусмотрен подземный паркинг.



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