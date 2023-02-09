На востоке Москвы построят 39 домов по программе реновации

Фото: пресс-служба Депстроя

На востоке Москвы возведут 39 новых домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Восточный административный округ Москвы является лидером по строительству реновационного жилья. Сегодня на территории округа для переселения по программе реновации строят 39 жилых домов, в них будет более 10 тысяч квартир с улучшенной отделкой", – добавил Загрутдинов.

На первых этажах новостроек разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые, помещения для уборочного инвентаря, технические блоки и почтовые ящики. Также на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, где откроются кафе, салоны красоты, магазины, спортивные залы, кружки и секции для детей.

С начала реализации программы в Восточном округе ввели в эксплуатацию 28 новостроек. Всего в ВАО новые квартиры получат жители 1 062 домов.

Ранее сообщалось, что за январь 2023 года в Москве расселили 16 домов по реновации. Свыше трех тысяч москвичей переехали в новое жилье. Наибольшее количество расселенных домов находится на юге столицы.

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