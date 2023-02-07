В Москве расселили 16 домов по программе реновации в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что за первый месяц этого года в городе уже расселили 16 домов в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Свыше трех тысяч москвичей переехали в новое жилье.

"Наибольшее количество расселенных домов расположено в Южном административном округе – четыре здания. Также дома расселялись в восьми округах", – отметил он.

По словам Левкина, старые дома уйдут под снос. Он обратил внимание на то, что на их месте скоро тоже могут появиться новостройки.

Как отметил руководитель департамента, на расселение одного дома требуется чуть больше шести месяцев. Затем специалисты готовят необходимую документацию о прекращении эксплуатации старого здания. После переселения граждан дом отключают от всех коммуникаций.

В настоящее время в столице расселены 378 домов, из которых 156 снесены.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы идет строительство 20 домов по программе реновации. Отделку в жилых помещениях выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах домов разместятся пространства для ожидания лифтов, комнаты консьержей, почтовые ящики, а также еще несколько помещений. Помимо этого, здесь могут открыться торговые точки, заведения общественного питания и другие коммерческие предприятия.

С начала 2023 года в округе ввели в эксплуатацию две новостройки: в Южном Медведкове и Бабушкинском районе.

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