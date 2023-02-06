В СВАО построят 20 жилых домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На северо-востоке Москвы идет строительство 20 домов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории Северо-Восточного административного округа для переселения по программе реновации строят 20 жилых домов", – отметил он.

Отделку в жилых помещениях выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах домов разместятся пространства для ожидания лифтов, комнаты консьержей, почтовые ящики, а также еще несколько помещений. Помимо этого, на первых этажах новостроек могут открыться торговые точки, заведения общественного питания и другие коммерческие предприятия.

С начала 2023 года в округе ввели в эксплуатацию 2 новостройки: в Южном Медведкове и Бабушкинском районе.

После сдачи в эксплуатацию всех новостроек по программе реновации новые квартиры получат жители 499 домов общей площадью 1,4 миллиона "квадратов".

Ранее новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе Москвы. В доме 161 квартира, из которых 23 – однокомнатных и трехкомнатных, 115 – двухкомнатных. Фасад односекционного дома оформлен бетонными декоративными элементами, которые имитируют клинкерную плитку.



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