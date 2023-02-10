Жилой комплекс с подземной автостоянкой появится в Очаково-Матвеевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Большой Очаковской улице появится жилой дом в рамках программы реновации. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс будет состоять из шести разноэтажных секций, образуя для жильцов комфортный двор.

"Общая площадь застройки составит порядка 49 тысяч квадратных метров. Фасады каждой секции будут различаться, их выполнят в белом, графитовом, желтом и красном цветах", – отметил Кузнецов.

На первых этажах комплекса оборудуют общественные помещения и центр информирования жильцов. Специалисты также оснастят подземный уровень паркингом с отдельным рамповым въездом.

Территорию объекта благоустроят и озеленят. Там планируют возвести игровую площадку, воркаут-зону и место для тихого отдыха.

Ранее Кузнецов рассказал, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей. Там можно будет приобрести продукцию для здорового образа жизни. На месте организуют двухуровневое озеленение.

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