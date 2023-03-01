Эксперты назвали города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В феврале текущего года подмосковный город Пушкино оказался на первом месте в рейтинге населенных пунктов региона с самым дешевым жильем в новостройках. Средняя цена одного квадратного метра составляет 164,7 тысячи рублей. Об этом РБК рассказали аналитики.

На второе место эксперты поставили Домодедово, где средняя цена квадратного метра начинается от 169,5 тысячи рублей, на третьем месте они расположили Видное со средней стоимостью в 179,8 тысяч рублей. На четвертом месте – Котельники, где средняя стоимость равна 188,3 тысячам рублей.

"В среднем по ближнему Подмосковью цены выросли на 11% за год. Эту территорию многие покупатели рассматривают как альтернативу Старой и Новой Москве, поскольку зачастую за сравнимый ценник здесь можно сэкономить", – отметила председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

По словам аналитиков, в январе 2023 года в тройку городов по годовому росту средней цены вошли Сергиев Посад, Серпухов и Лыткарино.

Ранее говорилось, что более 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что порядка 30 тысяч человек, состоящих на жилищном учете, проживают в домах, которые вошли в программу реновации.

Он отметил, что очередники по программе реновации могут получить квартиры без очереди независимо от года постановки на учет.

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