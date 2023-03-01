10:12Город
Дом из трех корпусов построят на Алтуфьевском шоссе по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Дом из трех корпусов появится на Алтуфьевском шоссе в Москве в рамках реализации программы реновации. О проекте рассказали в Москомэкспертизе.
Корпуса будут расположены на месте владений 51 и 53 на Алтуфьевском шоссе. В рамках проекта:
- три корпуса объединят подземной автостоянкой;
- обустроят 1 373 квартиры (612 однокомнатных, 562 двухкомнатные и 199 трехкомнатных);
- сделают входные группы с лифтовым холлом, колясочной и помещением для уборочного инвентаря в каждом корпусе;
- откроют магазины и организации сферы услуг на первых этажах.
Москвичи получат новое жилье с отделкой. Кроме того, квартиры уже будут оборудованы осветительными приборами, выключателями и розетками. Предусмотрена установка плиты, мойки и сантехники.
Как отметила руководитель Москомэкспертизы Анна Яковлева, на прилегающей территории появятся:
- проезды;
- тротуары;
- открытые плоскостные стоянки;
- опоры освещения;
- малые архитектурные формы;
- детские и спортивные площадки, места для отдыха;
- газоны, деревья и кустарники.
В то же время в Рязанском районе по программе реновации планируют построить дом на 161 квартиру. В квартирах выполнят отделку в соответствии со стандартами программы, а дворовую территорию огородят шумозащитными экранами.
Пространство дома организуют с учетом требований безбарьерной среды для маломобильных граждан.
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