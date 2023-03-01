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10:12

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Дом из трех корпусов построят на Алтуфьевском шоссе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом из трех корпусов появится на Алтуфьевском шоссе в Москве в рамках реализации программы реновации. О проекте рассказали в Москомэкспертизе.

Корпуса будут расположены на месте владений 51 и 53 на Алтуфьевском шоссе. В рамках проекта:

  • три корпуса объединят подземной автостоянкой;
  • обустроят 1 373 квартиры (612 однокомнатных, 562 двухкомнатные и 199 трехкомнатных);
  • сделают входные группы с лифтовым холлом, колясочной и помещением для уборочного инвентаря в каждом корпусе;
  • откроют магазины и организации сферы услуг на первых этажах.

Москвичи получат новое жилье с отделкой. Кроме того, квартиры уже будут оборудованы осветительными приборами, выключателями и розетками. Предусмотрена установка плиты, мойки и сантехники.

Как отметила руководитель Москомэкспертизы Анна Яковлева, на прилегающей территории появятся:

  • проезды;
  • тротуары;
  • открытые плоскостные стоянки;
  • опоры освещения;
  • малые архитектурные формы;
  • детские и спортивные площадки, места для отдыха;
  • газоны, деревья и кустарники.

В то же время в Рязанском районе по программе реновации планируют построить дом на 161 квартиру. В квартирах выполнят отделку в соответствии со стандартами программы, а дворовую территорию огородят шумозащитными экранами.

Пространство дома организуют с учетом требований безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Более 60 семей получили жилье по программе реновации в доме на Русаковской набережной

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Сюжет: "Мой район"
городреновация

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