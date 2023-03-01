Дом из трех корпусов построят на Алтуфьевском шоссе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом из трех корпусов появится на Алтуфьевском шоссе в Москве в рамках реализации программы реновации. О проекте рассказали в Москомэкспертизе.

Корпуса будут расположены на месте владений 51 и 53 на Алтуфьевском шоссе. В рамках проекта:

три корпуса объединят подземной автостоянкой;

обустроят 1 373 квартиры (612 однокомнатных, 562 двухкомнатные и 199 трехкомнатных);

сделают входные группы с лифтовым холлом, колясочной и помещением для уборочного инвентаря в каждом корпусе;

откроют магазины и организации сферы услуг на первых этажах.

Москвичи получат новое жилье с отделкой. Кроме того, квартиры уже будут оборудованы осветительными приборами, выключателями и розетками. Предусмотрена установка плиты, мойки и сантехники.

Как отметила руководитель Москомэкспертизы Анна Яковлева, на прилегающей территории появятся:

проезды;

тротуары;

открытые плоскостные стоянки;

опоры освещения;

малые архитектурные формы;

детские и спортивные площадки, места для отдыха;

газоны, деревья и кустарники.

В то же время в Рязанском районе по программе реновации планируют построить дом на 161 квартиру. В квартирах выполнят отделку в соответствии со стандартами программы, а дворовую территорию огородят шумозащитными экранами.

Пространство дома организуют с учетом требований безбарьерной среды для маломобильных граждан.



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