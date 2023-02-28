Новый дом по программе реновации построят на Тайнинской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

На Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровском возведут еще один дом по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"На Тайнинской улице расположено сразу несколько объектов программы реновации. При этом одна новостройка уже готова, две строятся, и еще две стартовые площадки выбраны для начала работ", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

В доме расположатся 242 квартиры: 58 однокомнатных, 169 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составит 13,1 тысячи квадратных метров.

Двухсекционное здание будет оснащено системами видеонаблюдения, автостоянками, помещениями для консьержей и колясочными. Прилегающую к новостройке территорию благоустроят: проведут работы по озеленению, оборудуют детскую и спортивную площадки, а также установят малые архитектурные формы. Для маломобильных жильцов создадут комфортные условия.

В столичной программе реновации участвуют 5 175 домов. Общая площадь квартир составляет 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают порядка миллиона москвичей.

В то же время в Рязанском районе по программе реновации планируют построить дом на 161 квартиру. В квартирах выполнят отделку в соответствии со стандартами программы, а дворовую территорию огородят шумозащитными экранами.

Пространство дома организуют с учетом требований безбарьерной среды для маломобильных граждан.



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