Эксперты заявили, что весной первичное жилье в Москве подорожает примерно на 3–5%

Фото: depositphotos/.shock

Этой весной первичное жилье в столице подорожает примерно на 3–5%, а вторичное подешевеет на 1,5–2%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на управляющего партнера компании "Метриум" Надежду Коркка.

По словам эксперта, в данный момент квадратный метр квартир в московских новостройках стоит в среднем около 431 тысячи рублей, тогда как средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Москвы составляет 253 тысячи рублей.

Коркка объяснила, что на рост цен влияют существенная активность потребителей и инфляция на материалы, строительные работы и оборудование.

Вместе с тем она добавила, что пока рано говорить о начале полноценного восстановления вторичного рынка.

Одновременно с этим совладелец группы "Родина" Владимир Щекин поделился, что предпосылки для сокращения цен на рынке жилья этой весной есть, однако не стоит ждать резкого падения стоимости.

Эксперт отметил, что одной из причин сокращения цен может стать объем предложения, так как в 2022 году застройщики нарастили количество квартир в продаже до максимального уровня с 2017 года.

Основатель агентства "Тренд Хаус" Ксения Аверс отметила, что снижение цен на недвижимость наблюдается каждый год ближе к лету независимо от каких-либо ситуаций, так как падает спрос. По ее словам, самые низкие цены ожидаются в июле–августе.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет площадь квартир в новостройках столицы эконом- и комфорт-класса сократилась на 23% – с 56,4 до 43,3 квадратных метров. При этом средняя площадь элитных квартир в столичных новостройках за пять лет, наоборот, увеличилась на 29%.

До этого эксперты рынка недвижимости сообщили о возросшем объеме предложений среди квартир стоимостью дешевле 10 миллионов рублей. Так, по данным аналитиков, число квартир в данной ценовой категории в Москве выросло в 1,5–2 раза.

Рынок недвижимости в Москве сократился более чем на 30%

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!