В России с марта собственников могут лишить жилья, если оно используется не по назначению

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С сегодняшнего дня, 1 марта, в России собственников могут лишить недвижимости, если они используют ее не по назначению, нарушают права соседей либо допускают бесхозяйственное содержание имущества. Соответствующие изменения внесли в Гражданский кодекс.

Сначала собственнику в случае нарушения могут направить предупреждение, а также назначить срок для ремонта, если он необходим. После этого, если собственник не исправил нарушение, уполномоченный орган инициирует продажу имущества с торгов через суд. Вырученные деньги выплатят уже бывшему владельцу недвижимости, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Как объяснил РИА Новости юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов, подобные меры действуют еще с 2004 года, однако раньше они распространялись только на отношения между нанимателем и наймодателем, а теперь они затронут и самих собственников имущества.

При этом юрист сделал акцент на том, что за разовое нарушение (к примеру, громкое прослушивание музыки или ремонт в неположенное время) недвижимость забирать не будут. В данном случае важным моментом является систематичность нарушений, а также наличие многочисленных жалоб от соседей или протоколы об административном правонарушении. Вдобавок к этому должны быть определенные отягчающие обстоятельства, например, хулиганство.

Ранее россиянам уже рассказывали о новых ПДД и прочих изменениях, которые вступят в силу с марта этого года. Например, новые правила появились для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники.

Теперь они будут внесены в ПДД как транспортные средства, ездить на них разрешат со скоростью не более 25 километров в час. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

Еще одно изменение коснулось правил проезда на перекрестках с круговым движением. Теперь водителям необходимо следить за знаками, которые установлены перед перекрестками и определяют главные и второстепенные дороги пересечения.

Россиянам рассказали о новых законах и правилах с 1 марта

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