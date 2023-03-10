Экономист Прокофьев назвал причины замедления роста ипотеки

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Банк России прогнозирует замедление роста ипотеки: по итогам 2023 года объем жилищного кредитования увеличится на 12–16%, тогда как в 2022 году рост достигал 20%. В беседе с радио КП экономист Дмитрий Прокофьев допустил, что такая тенденция обусловлена слишком высокой стоимостью жилья.

"Жилье стоит уже настолько дорого, что люди растягивают эти платежи на 25, на 30 лет, а там, видимо, будут и большие сроки, потому что у нас нет никакого вида доступного жилья", – отметил он.

По словам специалиста, цены на жилье разгоняют программы доступной ипотеки. Так, средний ежемесячный платеж в ближайшее время увеличится до 30 тысяч рублей, что составляет половину средней зарплаты в Санкт-Петербурге.

Ситуация, при которой люди должны регулярно отдавать такие деньги за жилье, ведет к тому, что они сокращают траты в других сферах. В итоге это ведет к стагнации всего потребительского сектора экономики.

Другая проблема, на которую указал Прокофьев, заключается в сложившейся в России системе кредитования, в рамках которой риски по строительству жилья перекладываются на простых людей.

"Либо вы кредитуете строительный комплекс, и тогда риски несут олигархи, либо вы кредитуете людей, и тогда риски несут люди. Правительство выбрало кредитовать людей", – подытожил экономист.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на загородную недвижимость. Так, некоторые компании отмечают в 1,5 раза возросшую востребованность домов в Подмосковье. Специалисты объясняют эту тенденцию значительным подорожанием городских квартир.



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