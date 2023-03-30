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Комиссия не приступила к инвентаризации в Киево-Печерской лавре – СМИ

Комиссия не приступила к инвентаризации в Киево-Печерской лавре – СМИ

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Комиссия так и не смогла приступить к инвентаризации в Киево-Печерской лавре и покинула стены обители. Об этом сообщают СМИ. Верующие взяли инспекторов в кольцо и не дали им попасть внутрь.

Накануне вступило в силу решение правительства о расторжении в одностороннем порядке договора аренды зданий лавры с Украинской православной церковью. Это значит, что все монахи и руководство должны покинуть обитель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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