Комиссия не приступила к инвентаризации в Киево-Печерской лавре – СМИ

Комиссия так и не смогла приступить к инвентаризации в Киево-Печерской лавре и покинула стены обители. Об этом сообщают СМИ. Верующие взяли инспекторов в кольцо и не дали им попасть внутрь.

Накануне вступило в силу решение правительства о расторжении в одностороннем порядке договора аренды зданий лавры с Украинской православной церковью. Это значит, что все монахи и руководство должны покинуть обитель.

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