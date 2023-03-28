Лидер Приднестровья заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне

Фото: president.gospmr.org

Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне, считает лидер республики Вадим Красносельский.

"Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. <...> Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдавия. <...> Вмешается Молдавия, вмешается и Румыния, а это член НАТО. Вмешается Румыния, вмешается и Россия", – цитирует его телеканал "Первый приднестровский".

Красносельский отметил, что вопрос о том, какое тогда будет использоваться оружие, остается открытым. Однако он предупредил, что не будет никаких ограничений по выбору вооружения, если конфликт выйдет на мировой уровень.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что Киев активизировал подготовку к нападению на Приднестровье. В министерстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

В свою очередь, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отметил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать помощь только по просьбе властей Кишинева.



МИД РФ предостерег Украину от вторжения в Приднестровье

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