Пятикратную олимпийскую чемпионку Ищенко включат в Международный зал славы плавания

Пятикратную олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко включат в Международный зал славы плавания. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Церемония состоится осенью во Флориде. Всего в зал славы включат 13 пловцов. В компании с российской синхронисткой будет рекордсмен по количеству золотых медалей на Олимпийских играх американец Майкл Фелпс.

У Натальи Ищенко 19 побед на чемпионатах мира и 12 побед на европейских первенствах. Она стала первой спортсменкой в истории, которой удалось выиграть все четыре вида на чемпионатах Европы.

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