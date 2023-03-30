Российские спортсмены должны проверяться на допинг в индивидуальном порядке – Бах

Российские спортсмены должны проверяться на допинг в индивидуальном порядке. Такие условия озвучил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти рекомендации противоречат принципам олимпийского движения, а также продиктованы желанием Запада исключить РФ из мирового спорта.

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