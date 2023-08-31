Российская тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг

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CAS отменил оправдательный приговор дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил тяжелоатлеткой Татьяной Кашириной, сообщает ТАСС.

Спортсменка признана виновной в нарушении правил и дисквалифицирована на восемь лет.

В начале года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет заявил об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

При этом комитет РУСАДА аннулировал результат Валиевой на победном для нее чемпионате РФ 2022 года. Второй на этих соревнованиях стала Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова, четвертой – Аделия Петросян.

Выступление Валиевой на чемпионате России покорило интернет-пользователей