Министр спорта назвал дискриминацией санкции в отношении спортсменов РФ

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Введение Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений против российских спортсменов является дискриминацией по национальному признаку. Об этом заявил новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

Как он утверждает, таким же образом можно охарактеризовать ситуацию с российской лабораторией и РУСАДА.

"Это безобразие", – подытожил Дегтярев.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из РФ и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

