Глава WADA пригрозил США и USADA изоляцией

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Если Вашингтон и USADA будут развивать конфликт, возникший на фоне допинг-проб китайских пловцов, они столкнутся с серьезными последствиями, предупредил глава WADA Витольд Банька.

Ранее Соединенные Штаты организовали расследование о положительных допинг-пробах пловцов из Китая. На фоне этого WADA пригрозила USADA, что американское агентство могут признать нарушителем кодекса и лишить права на проведение будущих Олимпиад.

В рамках сессии МОК Банька напомнил, что WADA следит за тем, чтобы антидопинговый кодекс оставался вне политики.

"Если США при поддержке USADA продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены, и это приведет к серьезным последствиям для американского спорта. На прошлой неделе руководство World Aquatics не нашло никаких свидетельств сокрытия допинга", – подчеркнул он.

Банька заявил, что риторика Штатов подрывает репутацию WADA. При этом он сделал акцент на том, что все факты по делу о пробах WADA предоставила.

Речь идет о ситуации, когда в 2021 году у китайских пловцов допинг-тесты оказались положительные, однако им разрешили участвовать в Олимпийских играх. Сейчас эти 11 спортсменов готовятся к Играм-2024.

Представители WADA объяснили, что не смогли опровергнуть вердикт, который вынесло Китайское антидопинговое агентство, о том, что вещество попало в организмы пловцов непреднамеренно. В организации подчеркнули, что специалисты из КНР провели проверку в соответствии со Всемирным кодексом.

USADA, в свою очередь, выступило с заявлением о недоверии WADA.

"Это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы", – высказался Банька.

Он предположил, что организация пытается сместить WADA и возвысить таким образом себя. Банька указал на неприемлемость таких действий и пригрозил, что США могут выйти за пределы глобальной антидопинговой системы.

В июне этого года конгресс США вызвал президента Всемирного антидопингового агентства на слушания "Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года" на фоне обвинений ведомства в сокрытии допинга у китайских пловцов. По данным СМИ, Банька отказался от приезда в конгресс.