Мужчина погиб в ДТП на территории ТиНАО

Мужчина погиб в результате аварии на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Боровском шоссе. Водитель "Субару" потерял управление и столкнулся с трактором коммунальных служб, который двигался в попутном направлении. Погибшим оказался водитель легковой машины.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все детали ЧП.

Ранее в Коломне водитель "КамАЗа" сбил мальчика 2015 года рождения, ехавшего на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался. В результате правоохранители возбудили уголовное дело.