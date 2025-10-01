Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:08

Происшествия

Мужчина погиб в ДТП на территории ТиНАО

Фото: depositphotos/TakeArt

Мужчина погиб в результате аварии на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Боровском шоссе. Водитель "Субару" потерял управление и столкнулся с трактором коммунальных служб, который двигался в попутном направлении. Погибшим оказался водитель легковой машины.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все детали ЧП.

Ранее в Коломне водитель "КамАЗа" сбил мальчика 2015 года рождения, ехавшего на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался. В результате правоохранители возбудили уголовное дело.

Два грузовика столкнулись на 16-м километре МКАД

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика