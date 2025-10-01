01 октября, 19:08Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на территории ТиНАО
Фото: depositphotos/TakeArt
Мужчина погиб в результате аварии на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Боровском шоссе. Водитель "Субару" потерял управление и столкнулся с трактором коммунальных служб, который двигался в попутном направлении. Погибшим оказался водитель легковой машины.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все детали ЧП.
Ранее в Коломне водитель "КамАЗа" сбил мальчика 2015 года рождения, ехавшего на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался. В результате правоохранители возбудили уголовное дело.
