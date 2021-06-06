Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО

06 июня, 01:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в деревне Саларьево в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах.
По некоторым данным, в загоревшемся доме жили рабочие с семьями – 79 человек, пятеро из которых дети.
"Пострадал один человек. Огонь стремительно распространяется, существует угроза обрушения, поэтому пожарные отведены на безопасное расстояние", – рассказал источник.
Он отметил, что между первым и вторым этажами произошло обрушение перегородки. При этом тушению пожара мешают люди, находящиеся в алкогольном опьянении.
По данным МЧС, пожар охватил трехэтажный жилой дом. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.
Как отмечал источник, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
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