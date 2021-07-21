Аксенов оценил возможность закрытия турсезона в Крыму

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Закрывать туристический сезон из-за негативной обстановки с коронавирусом в Крыму пока не планируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
При этом он подчеркнул, что если ситуация ухудшится, то придется это сделать.
"Сейчас делать этого мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", – цитирует его РИА Новости.
В Крыму ужесточили правила работы для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания из-за COVID-19. Новые правила коснутся учреждений, где выявлено менее 95% привитого персонала. Такие организации будут переведены в закрытый режим работы с 1 августа 2021 года. Также на полуострове с 17 августа будет приостановлена диспансеризация населения.
Ранее стало известно, что в Крыму пока не намерены вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавирусной инфекции по аналогии с Кубанью. Однако исключением станет ситуация, при которой подобное решение примут на федеральном уровне.
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