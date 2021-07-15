В Крыму пока не планируют вакцинировать туристов от COVID-19 в обязательном порядке

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В Крыму пока не намерены вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавирусной инфекции по аналогии с Кубанью. Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Александр Остапенко.

"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайне мере, в этом туристическом сезоне точно", – цитирует министра РИА Новости.

Он уточнил, что исключением станет ситуация, при которой подобное решение примут на федеральном уровне.

Ранее жители Крыма попросили ужесточить ковидные ограничения для туристов. На странице в соцсетях у главы региона люди жалуются, что приезжие не соблюдают социальную дистанцию и не используют средства индивидуальной защиты.

