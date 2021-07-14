Глава Крыма назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуация с соблюдением противоэпидемических мер в транспорте Крыма является катастрофической, так как большинство жителей полуострова не используют средства защиты. Такое заявление сделал руководитель региона Сергей Аксенов на заседании регионального Оперштаба.

Он отметил, что каждый день, передвигаясь по городу и останавливаясь рядом с автобусами и троллейбусами, наблюдает не более 10% пассажиров в масках.

"В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер", – приводит слова Аксенова ТАСС.

Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская назвала данные муниципального контроля за соблюдением масочного режима некорректными. Из них следует, что в транспорте республики было проведено более 800 проверок, а количество выявленных нарушений не превышает 50.

Аксенов назвал эти данные ложью, а подписавшихся под ними глав администраций соучастниками.

Ранее глава региона заявил о росте заражений коронавирусом в Крыму. На полуострове недавно выявили заболевших "индийским" и "британским" штаммами. Власти призывают местных жителей активнее вакцинироваться и предупреждают о возможном локдауне.

