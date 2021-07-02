Туристы рассказали о COVID-мерах в Судаке

Мэр Судака сообщил о резком росте заболеваемости и призвал жителей активнее вакцинироваться. При этом туристы отмечают, что на курорте соблюдаются все меры по защите от коронавирусной инфекции, в общественных местах носят маски.

Говорят, что Судак оказался на грани локдауна, однако отдыхающие рассказывают, что в городе все спокойно.

"Люди как вели свой размеренный образ жизни, так они ведут. Все отдыхают. Радуются жизни. Ничего не предвещает никакой беды," – говорят туристы.

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