В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19 для детских лагерей

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В Крыму ужесточили правила работы для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые правила коснутся учреждений, где выявлено менее 95% привитого персонала. Такие организации будут переведены в закрытый режим работы с 1 августа 2021 года.

Также на полуострове с 17 августа будет приостановлена диспансеризация населения.

Ранее стало известно, что в Крыму пока не намерены вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавирусной инфекции по аналогии с Кубанью. Однако исключением станет ситуация, при которой подобное решение примут на федеральном уровне.