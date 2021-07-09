Энтомолог объяснил нашествие божьих коровок в Анапе

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров в беседе с Москвой 24 прокомментировал ситуацию на Кубани, где люди жалуются на нашествие божьих коровок.
Ранее в Сети появились кадры, как в Анапе сотни божьих коровок облюбовали стены зданий и пляжную мебель. По словам отдыхающих, насекомые еще и кусаются.
Захаров заявил, что ничего необычного в происходящем, по его мнению, нет.
"Когда любое насекомое размножается, это начинает бросаться в глаза и вызывает нездоровый ажиотаж у перепуганного населения", – добавил специалист.
Он объяснил, что у каждого вида насекомых наступают периодические волны динамики численности. В этом плане божьи коровки ничем не отличаются от других, говорит Захаров.
"Раз в 10 лет у них бывают вспышки массового размножения. Ничего страшного, никого они не съедят. Это скоро кончится. Пройдет две недели, и этих божьих коровок не будет. Часть отложит яйца, часть умрет", – сказал собеседник Москвы 24.
Захаров усомнился в том, что именно божьи коровки кусают жителей и гостей Краснодарского края.
"Возможно, отдыхающие их с кем-то перепутали. Кусали одни, а списали на божьих коровок. У страха глаза велики", – заключил Захаров.
Ранее жителей столичного региона предупредили о пьяных пчелах на лугах Подмосковья. Такое состояние насекомых связано с тем, что из-за высокой температуры воздуха нектар некоторых цветов может начать бродить.
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